Агент: игроки могут искренне хотеть на Олимпиаду, но никто никуда не поедет

Хоккейный агент Алан Уолш прокомментировал вероятность отъезда отдельных игроков НХЛ на Олимпиаду-2018, вопреки запрету лиги.
«Число хоккеистов, которые заявят, что хотят поехать на Олимпиаду, несмотря на запрет НХЛ, может быть существенным. Но без разрешения лиги национальные федерации ничего не смогут сделать, как бы сильно они ни хотели привлечь этих игроков. Так что побега игроков из НХЛ на Олимпиаду не произойдёт. Искренних заявлений может быть действительно много, но никто никуда не уедет. Что же касается отдельных владельцев команд, которые могли бы разрешить своим игрокам уехать, то здесь вступят в действие правила корпорации. Лига не допустит подобного развития событий, владельцам запретят давать добро на отъезд в индивидуальном порядке. А нарушителям выпишут солидный штраф. Как вы думаете, если за отъезд игрока на Олимпиаду будут отнимать первый раунд драфта, много владельцев согласится с такими потерями? Если хоккеист уедет самовольно, то его тоже будет ждать наказание.
Жаль, что НХЛ не видит в игроках полноценных партнёров и не обращает внимания на естественное желание хоккеистов выступать за свою страну. Это создаёт ядовитую атмосферу. Мы продолжаем слышать слово «если», когда говорим о возможности игроков НХЛ поехать в Пхёнчхан, но оснований для оптимизма нет, лига в этом просто не заинтересована», — отметил Уолш в интервью ESPN.
Уолш работает агентом с 1995 года, представляя компанию Octagon, клиентами которой являются такие звёзды, как Владимир Тарасенко, Джонатан Друен, Виктор Хедман, Джонатан Юбердо и другие.