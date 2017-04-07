Сборная Казахстана дважды огорчила «Автомобилист» в товарищеской игре

7 апреля прошёл второй товарищеский матч между «Автомобилистом» и сборной Казахстана. Накануне уральцы выиграли со счётом 1:0.Первый период голов не принёс, а во втором Максим Худяков оформил дубль. Больше шайб заброшено не было.Колесник (Кудрявцев); Пушкарёв (К) — Сен-Пьер — Худяков, Степанов – Савченко; Старченко (А) — Кучин — Маркелов, Липин – Полохов; Иванов — Сагадеев — Панюков, Лакиза – Трясунов; Савицкий — Гренц — Бельгибаев, НурекФомин (Сохатский); Чесалин (К) — Обидин — Мингалеев, Турбин (А) — Журавлёв (А); Ивашов — Дербенев — Носков, Воропаев – Валитов; Голещихин — Белоцкий — Воронков, Федоров – Лебединец; Левитский — Елтышев — Митякин, Сушинский — Дубовик