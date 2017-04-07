Анисимов: рекомендуем судьям не читать прессу, общаться только между собой

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов поделился ожиданиями от качества судейства в финальной серии плей-офф КХЛ «Магнитка» — СКА.
«В этом чемпионате класс судей вырос. Было из кого выбирать, и выбор был трудным. Мы не можем назначить на финал 12 человек. Нужно восемь, максимум девять. Поэтому первый критерий – то, как судья отработал на предыдущих стадиях плей-офф, второй – опыт, и третий – физическое и психологическое состояние арбитра, то, как он подвёл себя к финалу.
Конечно, они ощущают давление, но мы стараемся максимально оградить их от него. Сделать так, чтобы они занимались только работой. Рекомендуем не читать прессу, общаться только между собой. Всё, что нужно сделать перед финалом, мы сделали. Документы, нормативные материалы, анализ моментов. Поговорили с ребятами, которые будут работать на матчах. И сейчас наступила небольшая передышка. Она пошла нам всем на пользу и позволила не галопом, в спешке готовиться, а разложить всё по полочкам. Теперь остаётся надеяться на то, что не арбитры станут главными действующими лицами финала», — цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ.