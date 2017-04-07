Каменский: СКА придётся компенсировать потерю Дацюка в финальной серии

Вице-президент КХЛподелился ожиданиями от финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина «Магнитка» — СКА.«У СКА все четыре звена могут решить исход матча. При этом «Магнитка» также имеет ровный состав игроков, способных успешно реализовывать большинство и обороняться в меньшинстве. Да, у команды Ильи Воробьёва выделяется первое звено. Но оно стоит особняком от остального коллектива в плане завершения атак. А по части рабочей силы все четыре пятёрки могут навязать борьбу, выполнить черновую работу в обороне и сыграть на результат.Что касается потерь команд, то такой игрок, как Дацюк, который играл в НХЛ и знает, что такое плей-офф, мог бы помочь СКА. Но выигрывает команда, а не игрок. Естественно, Павел был бы полезен петербуржцам, но в связи с травмой команде и тренерам придётся компенсировать эту потерю. Шестёркин — вратарь национальной сборной. Он очень хорошо отыграл серию с «Локомотивом». И на него можно положиться как на достаточно надёжного голкипера», — цитируют Каменского «Известия».