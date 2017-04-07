Фанёф: приятно осознавать, что «Оттава» попала в плей-офф, несмотря на проблемы

Защитник «Оттавы Сенаторз»прокомментировал выход команды в плей-офф.«Приятно осознавать, что мы выполнили задачу, которую поставили в начале сезона, и мы с ней справились, несмотря на все проблемы. Были взлёты, были спады, но мы справились.Сегодняшний матч стал показательным – так мы играли в течение всего года. Мы действовали плотно, не давали сопернику развернуться. Мы часто так играли. Приятно понимать, что мы сможем выступить в плей-офф. И очень приятно, что мы сделали это все вместе. Мы играли как команда в течение всего чемпионата», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.