Пайгин, уехавший в АХЛ, отверг предложение «Ак Барса» о новом контракте

Защитник, подписавший пробный контракт с фарм-клубом «Эдмонтон Ойлерз», ранее отверг предложение казанцев о новом соглашении. Об этом на специальной пресс-конференции сказал генеральный менеджер казанцев Равиль Шавалеев.«Пайгин отверг наше предложение о новом контракте», — сказал Шавалеев.В свою очередь, главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов отметил, что у Пайгина была травма, поэтому он не сыграл в плей-офф.«Пайгин получил серьёзную травму, долго восстанавливался. Он был не в той форме перед плей-офф», — сказал Билялетдинов.