Билялетдинов: силы для продолжения карьеры есть, «Ак Барс» – моя команда

Главный тренер «Ак Барса»прокомментировал информацию о переговорах о новом контракте с казанским клубом. Также тренер оценил игру защитника Дамира Мусина.«Чувствую ли в себе силы для продолжения карьеры? Силы есть. «Ак Барс» – моя команда, в которой я много проработал, много отдал и приобрёл. Расставаться с ней не так просто.Мусин играет хорошо, грамотно. Конечно, у него нет таких силовых качеств, как у Захарчука. У него есть голова, руки. Мусин – наш воспитанник, мы тоже этим дорожим», — сказал Билялетдинов на пресс-конференции.В нынешнем розыгрыше плей-офф «Ак Барс» со счётом 0-4 в серии уступил магнитогорскому «Металлургу» в финале Восточной конференции.