Генменеджер «Ак Барса»: фактор Олимпиады не скажется на переговорах с Ткачёвым

Казанский «Ак Барс» ведёт переговоры с нападающим Владимиром Ткачёвым о новом контракте. Об этом на специальной пресс-конференции сказали генеральный менеджер «барсов» Равиль Шавалеев и главный тренер Зинэтула Билялетдинов. Нынешнее соглашение Ткачёва заканчивается 30 апреля 2017 года.«С Владимиром Ткачёвым идут переговоры о новом контракте. Об интересе со стороны СКА мне ничего неизвестно, а олимпийский фактор не скажется на переговорах. Скажется отношение Владимира к Казани», — отметил Шавалеев.«Ак Барс» является родным клубом для Ткачёва, а что касается НХЛ, то к высокой цели стремится каждый спортсмен, поэтому всё возможно», — сказал Билялетдинов.В текущем сезоне на счету игрока 11 (2+9) очков в 15 матчах плей-офф. В регулярном чемпионате КХЛ Ткачёв набрал 32 (15+17) очка в 58 матчах.