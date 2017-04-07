Мишин и Пархоменко покинули тренерский штаб «Амура»

«Амур» расторг контракты с помощниками главного тренера, информирует официальный сайт клуба. Действия соглашений прекращены по обоюдному согласию сторон — специалисты сами отказались заключить новые соглашения. Мишин может войти в тренерский штаб «Авангарда».Исполняющим обязанности главного тренера после ухода Мисхата Фахрутдинова является Андрей Мартемьянов. Ранее сообщалось, что он продолжит возглавлять команду в следующем сезоне. «Амур» занял 12-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.