Билялетдинов пообещал точечные изменения в составе «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса»подвёл итоги сезона, поделился мнением о направленности селекции, оценил работу своих помощников и игру отдельных хоккеистов.«Я считаю, что команда сыграла достойно. Несмотря на то что с «Металлургом» мы не выиграли ни одной встречи, ребята действовали хорошо. Большую роль сыграло мастерство игроков соперника.Больших перемен в составе не требуется. Резерв определённый есть. Время идёт, наши молодые игроки растут, показывают лучший результат, чем в прошлом году. Не случайно наши игроки попали в состав сборной для подготовки к чемпионату мира. Надеюсь, ребята будут расти и дальше. В то же время точечные изменения будут. Помощники? Это хорошие специалисты. Они любят хоккей, сами играли хорошо. Я доволен ими. Думаю, игроки тоже довольны работой с ними.Глинкин — креативный нападающий, который может и должен забивать. Мы использовали его и в большинстве. Забивать не так просто, но возможности у него есть. Варнаков? У него есть сильные стороны, то, что он может делать хорошо. Да, мы ждём от него голов в плей-офф, но в регулярном чемпионате меньше 10 голов он не забивает. Свою работу на льду он выполняет. Свитов? Этот сезон он провёл намного лучше. Свитов выполнял определённую роль и справился с ней. Я считаю, он здорово работает как капитан, особенно внутри команды. Но у всех у нас есть изъяны. Захарчук прибавляет. У него бывают неудачные периоды, но они у всех есть. Захарчук играет в тот хоккей, который нам необходим. Он жёсткий защитник. Судьям не всегда нравится, как он действует. Но Захарчук закрывает вопрос при игре в меньшинстве. Он хорошо тренируется, при этом у всех есть сильные и слабые стороны.Молодёжь? Есть список игроков, которых я приглашу на сборы. Посмотрим. Сказать конкретно, кто может пополнить состав сложно. Задача привлечения своих воспитанников перед нами стоит, и мы будем её выполнять. У него сильный характер и большое желание играть. Он это показывает, показывает лидерские качества. Он очень здорово делают свою работу. Малыхин прогрессирует, и результат это доказывает», — цитирует тренера официальный сайт клуба.