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«Бостон» подготовил промо-ролик к плей-офф
7 апреля 2017, пятница. 14:13.
Хоккей
«Бостон Брюинз» впервые за последние три сезона попал в плей-офф НХЛ. Клуб подготовил промо-ролик к кубковым матчам.
Также видео доступно на официальном канале клуба на youtube
>>> «Оттава» победила «Бостон» в серии буллитов и вышла в плей-офф
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Бостон Брюинз
Новости. Хоккей
7 апреля 2017, пятница
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«Бостон» подготовил промо-ролик к плей-офф
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