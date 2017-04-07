Маршан: единственное, что меня волнует, — это партнёры по команде и семья

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, дисквалифицированный на два матча за колющий удар соперника клюшкой, прокомментировал свой поступок.
«Определённо, это было очень-очень самонадеянно и недисциплинированно. Но теперь уже сделать ничего нельзя. Самое важное – мы в плей-офф. Неважно, с кем нам придется играть, нужно выполнять свою работу.
Пару игр и мы будем снова полностью боеспособной командой. Ребята победили в тяжёлом матче и без меня, и они будут готовы играть снова несмотря ни на что. В хоккее случается разное, но единственное, что меня волнует, — это партнёры по команде и семья», — цитирует игрока ESPN.
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