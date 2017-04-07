Тротц: в раздевалке мы не упоминали о «Президентс Трофи»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился мнением о завоевании «Президентс Трофи» и игре Александра Овечкина в регулярном чемпионате.
«В раздевалке мы не упоминали об этом. Я сказал только: «Мы хорошо поработали». Потом мы говорили о победе. Мы говорили, что хотим выиграть Столичный дивизион, и сделали это. В прошлом году мы просто прошли этот отрезок сезона, а в этот раз конкурируем с другими
В плане игры в атаке нынешний сезон, наверное, не стал для Овечкина одним из лучших. Были чемпионаты, в которых он играл гораздо результативнее, сомнений нет. Цифры это показывают. На мой взгляд, Овечкин выдал медленный старт. Возможно, он и набирал очки на раннем этапе. Но мне показалось, что Овечкин по-настоящему включился только к середине сезона. Сейчас уровень его игры растёт. Овечкин оказывает большое влияние на ход матча. Когда он играет с предельной яростью, у него включается режим охотника. Он охотится на соперника и может очень сильно влиять на ход матча. Мне кажется, сейчас Овечкин в большой степени готов к этому», — цитирует тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.