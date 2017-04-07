Стал известен состав сборной Словакии на суперфинал Лиги легенд в Штраубинге.
Сборная Словакии прибыла в Германию в следующем составе.
Вратари: Мартин Клемпа, Мирослав Липовски.
Защитники: Роберт Пукалович, Мартин Штрбак, Иван Дроппа, Ян Вархолик, Славомир Ворбел, Любомир Секераш.
Нападающие: Роман Стантьен, Игор Либа, Душан Похорелец, Славомир Илавски, Рене Пухер, Йозеф Воскар, Бранислав Янош, Любомир Покович, Любомир Хуртай, Роман Контшек, Роберт Петровицки, Рихард Шехни.
Главный тренер и генеральный менеджер – Дариус Руснак, капитан команды – Игор Либа.
На предварительном этапе сборная Словакии в гостях обыграла команду Франции 11:5. Главными героями встречи стали Роберт Петровицки, набравший 4 (1+3) очка, и Славомир Илавски, сделавший дубль. Сборная России, как победительница первого сезона Лиги легенд, прошла в суперфинал напрямую, минуя предварительный этап.
В полуфинале словаки встретятся с командой России. Игра пройдёт 8 апреля в Штраубинге, начало в 21:30 мск. 9 апреля победители полуфинальных пар в 18:30 разыграют титул чемпиона второго сезона Лиги легенд, а ранее в 15:30 пройдёт матч за третье место.