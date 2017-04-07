Стал известен состав сборной Словакии на суперфинал Лиги легенд в Штраубинге.Сборная Словакии прибыла в Германию в следующем составе.Мартин Клемпа, Мирослав Липовски.Роберт Пукалович, Мартин Штрбак, Иван Дроппа, Ян Вархолик, Славомир Ворбел, Любомир Секераш.Роман Стантьен, Игор Либа, Душан Похорелец, Славомир Илавски, Рене Пухер, Йозеф Воскар, Бранислав Янош, Любомир Покович, Любомир Хуртай, Роман Контшек, Роберт Петровицки, Рихард Шехни.Главный тренер и генеральный менеджер – Дариус Руснак, капитан команды – Игор Либа.На предварительном этапе сборная Словакии в гостях обыграла команду Франции 11:5. Главными героями встречи стали Роберт Петровицки, набравший 4 (1+3) очка, и Славомир Илавски, сделавший дубль. Сборная России, как победительница первого сезона Лиги легенд, прошла в суперфинал напрямую, минуя предварительный этап.В полуфинале словаки встретятся с командой России. Игра пройдёт 8 апреля в Штраубинге, начало в 21:30 мск. 9 апреля победители полуфинальных пар в 18:30 разыграют титул чемпиона второго сезона Лиги легенд, а ранее в 15:30 пройдёт матч за третье место.