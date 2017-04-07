Антипин: не скажу, что СКА — стимул или мотивация, просто хочется их обыграть

Защитник «Металлурга» Мгподелился ожиданиями от финала Кубка Гагарина, в котором его команда встретится со СКА.«Не скажу, что состав СКА – это стимул или мотивация. Просто хочется их обыграть, вот и всё. Кто играет против нас – не важно. Главное — выходить с настроем на победу и выкладываться на все 100%. СКА – хорошая команда, а про звено Шипачёва всем известно. Достаточно взглянуть на их статистику, всё будет ясно.Конечно, игра в неравных составах скажется на результате финала. Нам нужно как можно меньше удаляться, потому что у СКА очень хорошее большинство. И, наоборот, при этом стараться самим зарабатывать удаления, чтобы больше играть с численным преимуществом.Стоит ли прогнозировать большое количество голов? Не знаю, все об этом говорят. Но ведь никто не может знать наверняка, как всё сложится в итоге. Не будем загадывать! Что будет решающим? Думаю, терпеливая игра – меньше удаляться, меньше совершать ошибок. В принципе это от нас требовали и в предыдущих сериях. Нужно продолжать и в финале», — цитирует Антипина пресс-служба клуба.