Ларионов: атмосфера «Джо Луис-Арены» сродни старому театру с великими актёрами

Легендарный хоккеист, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз»поделился воспоминаниями об игре на домашней арене «красных крыльев» — «Джо Луис-Арене», которая примет последний матч НХЛ 10 апреля.«Те спектакли на льду, которые мы „Русской пятёркой“ устраивали в 90-е годы, навсегда останутся в памяти связанными с „Джо Луис-Ареной“. Печально будет прощаться с нею. На ней действительно произошло много исторических событий: и победы, и разочарования, и успех, который пришёл спустя 45 лет после выигрыша последнего Кубка Стэнли… Это было что-то феноменальное. Печально и то, при каких обстоятельствах пройдёт это прощание: команда впервые за 26 лет не попадает в плей-офф.Но знаете, «Джо Луис-Арена» была всё-таки удивительно атмосферным местом. Атмосфера была простая, народная, но очень ощутимая — сродни старому театру, в котором выступал коллектив великих актёров. Стоило только зайти туда — и ты сразу начинал понимать, насколько там всё пропитано историей. Эти стены, увешанные фотографиями ещё времён Горди Хоу, Теда Линдсея и Алекса Дельвеккио, — как в старом намоленном монастыре, если угодно.Этот последний год, конечно, получился для «Детройта» и его болельщиков очень тяжёлым. Даже трагичным, наверное. Сначала ушёл из жизни великий Горди Хоу, потом Майк Илич, потом «Ред Уингз» не попал в плей-офф, а теперь ещё с ареной пришла пора прощаться», — приводятся слова Ларионова на официальном сайте НХЛ.