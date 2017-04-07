Гомоляко: в серии между СКА и «Магниткой» никто не будет играть от обороны

Чемпион России, известный в прошлом нападающий магнитогорского «Металлурга»поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина между его бывшей командой и питерским СКА.«Я не думаю, что в этой серии главным будет противостояние пятёрок Коваржа и Шипачёва. Это будет противостояние двух хороших команд с хорошим подбором игроков. Не думаю, что фактор своего поля будет иметь большое значение. Это две классные команды. Понятно, что у каждой из них есть свои болельщики. И в Питере, и в Магнитогорске очень сильно болеют. Всё может быть, но на этой стадии фактор своего поля сильно не влияет.Насколько скажется потеря Дацюка и Войнова на игре СКА? Она довольно серьёзная. Паша и Слава – игроки плей-офф, они выигрывали Кубки Стэнли. «Скамейка» у Питера большая, этих игроков есть кем заменить, и они показали это в полуфинальной серии. Оба коллектива очень хорошо умеют и атаковать, и обороняться. Будет интересный хоккей, потому что эти команды хороши в обоих компонентах. Не думаю, что кто-то будет играть от обороны в этом противостоянии», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.