Браташ: не уверен, что Капризов сыграет на Еврочеллендже в Челябинске

Главный тренер олимпийской сборной Россиипрокомментировал подготовку к матчам Еврочелленджа со сборной Франции в Челябинске. Эти матчи состоятся 13 и 15 апреля.«Думаю, что мысли ребят — о предстоящем чемпионате и они сейчас думают, как попасть туда. До Олимпиады ещё есть время. Ситуация сейчас такая, а потом может измениться. Мозги у них направлены на ближайшие задачи. Безусловно, Олег Знарок давал установки перед этим сбором. Мы сейчас работаем по плану национальной сборной — это касается физической подготовки и ледовых тренировок. Всё согласовано с тренерским штабом национальной сборной.Тестирование показывает, что игроки «Ак Барса» и «Локомотива» находятся в неплохом физическом состоянии. Не уверен, что Кирилл Капризов сыграет в Челябинске, в ближайшее время ждём его возвращения, когда врачи точно скажут, что нет никакого риска рецидива, то тогда вернётся», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.