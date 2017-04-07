Защитник «Филадельфии» Иван Проворов вызван в сборную России

Тренер сборной Россиисообщил, что из НХЛ в национальную команду пока вызван только один игрок — защитник «Филадельфия Флайерз»«На данный момент можно говорить только о кандидатуре Проворова. По всем остальным игрокам НХЛ мы ещё смотрим. В воскресенье „Филадельфия“ проведёт последний матч. Игрок пройдёт определённые процедуры и присоединится к сборной», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.