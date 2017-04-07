Шалунов: против тройки Мозякина рецептов нет, шансы СКА и «Магнитки» равны

Нападающий «Сибири» и олимпийской сборной Россииподелился ожиданиями от финала Кубка Гагарина и прокомментировал подготовку к матчам Еврочелленджа со сборной Франции в Челябинске. Эти матчи состоятся 13 и 15 апреля.«Играть за сборную на Еврочеллендже — классно, на родной земле. Из сборной Франции только Да Косту знаю. Не думаю, что французы хуже латвийцев, они нас обыгрывали 9 мая. Будет бой и хороший хоккей.По возможности постараюсь посмотреть матчи финала Кубка Гагарина. Я два года подряд играл с «Магниткой» в плей-офф. Как играть против Мозякина? Тройка такая, что рецептов против неё нет. Один раз только смогли взять у них серию. Нужно играть в свой хоккей, у СКА тоже хорошая команда. Творческие люди есть и там и там. Шансы равны. Думаю, в финале будет матчей шесть-семь, а прогнозами не занимаюсь», — передаёт слова Шалунова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.