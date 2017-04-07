«Торпедо» обыграло «Рубин» и вышло в финал плей-офф ВХЛ

Усть-каменогорское «Торпедо» одержало победу над «Рубином» в шестом матче полуфинала плей-офф ВХЛ. Встреча, проходившая в Тюмени, завершилась со счётом 5:1. «Торпедо» выиграло серию со счётом 4-2 и вышло в финал, где встретится с балашихинским «Динамо».В составе команды победителей отличились Евгений Рымарев, Денис Игнашин, Александр Шин и Майк Далёйсен, оформивший дубль. Единственную шайбу «Рубина» забросил Михаил Потякин.Матчи финальной серии состоятся 13, 14, 17, 18 и, если понадобится, 21, 23 и 25 апреля. Серия начнётся в Усть-Каменогорске.