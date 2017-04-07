Клингберг: матч с «Нэшвиллом» — это позор. Мы отдали игру, и так было весь сезон

Защитник «Даллас Старз»прокомментировал поражение от «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3:7.«Мы отдали им игру. Это просто позор, особенно первый период. Во втором мы вернулись в игру и вроде действовали неплохо, но всё то же самое. Мы легко позволяем сопернику создавать и использовать шансы, так было весь сезон. Это приводит в отчаяние. Возможно, разочарование от сезона сказалось на результате матча, но мы должны оставаться профессионалами. Это наша арена, мы играем в Далласе и должны показывать лучший хоккей. Не может быть никаких оправданий. Это был ужасный матч», — цитирует Клингберга Dallas News.