Сборная России U18 одолела Латвию в выставочном матче

Сборная России U18 в рамках подготовки к юниорскому чемпионату мира обыграла Латвию в выставочном матче. Встреча, проходившая в Братиславе, завершилась со счётом 2:1. Второй и заключительный выставочный матч россияне проведут 9 апреля с командой Канады.В первом периоде игра в основном шла в зоне Латвии, однако вратарь соперника забирал все сложные броски. Игра продолжала развиваться по тому же сценарию большую часть второго периода. До тех пор, пока шайба в результате рикошета не оказалась в воротах Димитрия Райко, вышедшего на замену.Сравнять счёт удалось лишь после старта третьего периода — Андрей Свечников ассистировал Алексею Липанову. Россияне продолжили давление на ворота сборной Латвии, и это принесло необходимый результат: незадолго до окончания заключительного периода Ярослав Алексеев был первым на добивании, после которого шайба оказалась в воротах гостей. Сирена зафиксировала финальный счёт 2:1.Устименко (Райко);Саморуков — Переляев, Чехович — Липанов — Свечников;Рубинчик — Галенюк, Алексеев — Бицадзе — Шашков;Баранов — Калабушкин, Слепец — Колтыгин — Максимов;Дедов — Охотюк, Торопченко — Клисунов — Марушев;Лобанов — Муранов.0:1 — Смирнов.1:1 — Липанов (Свечников).2:1 — Алексеев (Бицадзе).Вратари: Устименко (Райко) — Рауза (Ворис).Броски: 49-16.