Соботка: в КХЛ было не так уж плохо, но НХЛ по-прежнему лучшая лига в мире

Нападающий «Сент-Луис Блюз»поделился впечатлениями от возвращения в НХЛ после трёх сезонов в «Авангарде».«Здорово вернуться в „Сент-Луис“, я рад, что скоро проведу первый матч. То, что я уехал в „Авангард“, — это просто бизнес, и ничего не имею против болельщиков, которые были расстроены этим. Я с удовольствием играл за „Блюз“ четыре года.Я становлюсь старше, думаю, у меня был последний шанс вернуться в НХЛ, так что мы с семьёй решили, что сейчас самое время это сделать. Если честно, я после каждого сезона думал о том, чтобы вернуться, но у нас не получалось это сделать. Что-то отсутствовало в моём контракте, мы не могли решить, что я могу уехать.В КХЛ другая игра, другой образ жизни. Было не так уж плохо, но НХЛ по-прежнему лучшая лига в мире и останется ею. Я смотрел много игр „Сент-Луиса“, следил за игроками — Тарасенко показывает невероятный хоккей, Шварц, Стин, Пьетранджело играют здорово. Команда хорошо выступает, думаю, я смогу ей помочь. На утренней раскатке тренеры решат, сыграю ли я с „Каролиной“, — сказал Соботка в эфире клубного телевидения.