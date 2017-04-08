Кузнецов: либо на ОИ поедут все и чемпионат НХЛ остановится, либо не едет никто

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»считает, что на решение НХЛ отказаться от участия в Олимпиаде 2018 года могут повлиять переговоры между профсоюзом игроков и лигой, а также отметил, что не будет возвращаться в КХЛ.«Я знаю, что вопрос участия игроков в Олимпиаде ещё будет предметом для переговоров между профсоюзом и лигой. Они вряд ли будут публичными, но стороны о чём-то договорятся. В чём я точно уверен, так это в том, что не будет варианта, когда кого-то отпустят и не будут прерывать чемпионат. Либо поедут все и чемпионат остановится, либо не едет никто и желание каждого игрока будет рассматриваться отдельно. Но чтобы кто-то поехал, а турнир шёл, исключено.Овечкин готов сбежать? Об этом можно говорить позже. Понятно, что российские хоккеисты очень хотят поехать в Корею. Для нас этот турнир многое значит. Но каждый будет решать для себя индивидуально. Надо будет понять, чем это вообще может грозить. Если у игрока длительный контракт, а его дисквалифицируют до конца сезона – это один вариант. А если у кого-то короткий договор? Если НХЛ дисквалифицирует бессрочно или пожизненно? Думаю, что если мы, российские игроки, все вместе решим поехать, то я не буду среди тех, кто откажется. Но, повторюсь, говорить об этом слишком рано.Думаю, что моё возвращение в КХЛ исключено. Правда, если мне скажут, что я тут никому не нужен, то не останется выбора и я поеду играть в Россию. Но если будут варианты остаться — я останусь», — цитирует Кузнецова «Спорт-экспресс».