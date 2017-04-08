Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Монреаль»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Белл-центре» в Монреале и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.В составе «Тампы» дублем отметился Янни Гурд (12-я и 45-я минуты), ещё по голу забили(20) и Александр Киллорн (35). За «Монреаль» шайбы забросили Дуайт Кинг (30) и Арттури Лехконен (45).Кучеров помимо гола отметился и результативной передачей. Защитник «Монреаля» Никита Нестеров также отдал голевой пас. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 27 бросков по своим воротам, нападающий Владислав Наместников провёл на льду 11 минут. Нападающий «Канадиенс» Александр Радулов отыграл 20 минут, защитник Андрей Марков — без малого 26 минут.