С. Голубович: юниорская сборная проведёт работу над ошибками

Главный тренер сборной России U18подвёл итоги после выигранного выставочного матча с командой Латвии (2:1).«Доволен, что дотерпели до конца. Играли на площадке канадского размера, отчасти с этим связываю большое количество сумбура в действиях команды, реализация крайне слабая сегодня. Сопернику надо отдать должное — они играли очень организованно в обороне, практически ничего не давали нам сделать, несмотря на высокое количество моментов с нашей стороны.Сегодня были задействованы двадцать четыре игрока, железного места в составе пока нет ни у кого, ребятам нужно проявлять себя. Завтра сделаем работу над ошибками, уделим время неравным составам и позиционной атаке», — цитирует тренера официальный сайт ФХР.