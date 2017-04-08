Никита Кучеров стал третьей звездой игрового дня НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги определил трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.Третьей звездой признан российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравший два (1+1) результативных балла в матче с «Монреаль Канадиенс» (4:2).Второй звездой также стал форвард «Тампа-Бэй», оформивший дубль в игре с «Монреалем» (4:2).Первой звездой стала форвард женской сборной США, которая забросила решающую шайбу в овертайме финала чемпионата мира против сборной Канады (3:2 ОТ).