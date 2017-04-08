Гуськов: от финала жду того, кто больше забьёт, а не кто меньше пропустит

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ-ТВподелился мнением о том, чего стоит ждать от финальной серии магнитогорского «Металлурга» и питерского СКА.«В любой серии, в любой игре есть противостояние лидеров, и в первую очередь именно о них и говорят. Это противостояние будет, и в большей степени это будет противостоянием троек и игры этих троек в большинстве. Мастерство выйдет на первый план — мелочи и нюансы игры будут решать многое, и тот, кто окажется лучше, чтобы в тот или иной момент реализовать определённую возможность, и определит течение всей серии.Вообще, финал — это такая стадия, в которой первые два матча как в Питере, так и Магнитогорске не будут иметь принципиальности в том, что команды будут играть на своей арене. Безусловно, дальше, и если состоится седьмой матч, фактор своего поля скажется. Команды столько сыграли, что только собранность, мастерство и командные действия будут играть ключевую роль. Так что не стоит смотреть на то, где будут проходить первые четыре игры.Даже если обе команды будут уделять больше времени обороне, всё равно, учитывая стиль команд, мы увидим голы. Не думаю, что их будет минимум. Это показал и регулярный чемпионат, и плей-офф, когда команды забивали по много шайб. Я жду от этой серии именно того, кто больше забьёт, а не кто меньше пропустит.В любом случае когда лидер отсутствует по каким-либо причинам — это потеря, в данном случае Дацюка как лидера атаки СКА. Даже нахождение Паши в раздевалке, на скамейке запасных, не беря в расчёт того, что он умеет на льду, – это, несомненно, потеря. Естественно, Войнов — это ещё один огромный ресурс, который теряется для СКА в обороне, в большей степени при созидании. Это потеря, которая совсем не нужна питерцам.Могу сказать, что первая встреча не будет осторожной. Возможно, перерыв около 10 дней может сыграть не в пользу одной из команд, это будет видно по первым минутам игры. Думаю, что будет отрытый хоккей, вряд ли команды будут уходить в оборону, отсиживаться. Все будут показывать свои лучшие качества. Обе команды отлично играют в нападении: созидание, креатив, выдумки, подключение нападающих и защитников. На это красиво смотреть, это стоит смотреть. Болельщики получат огромное удовольствие от этой серии», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.