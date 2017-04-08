ХК «Сочи» записал свой вариант песни «Тает лёд»

«Один из игроков обратился к сотрудникам с предложением снять пародию на клип группы «Грибы» «Тает лёд».
Что ж, окей, общими усилиями мы придумываем свои слова на мотив, который потом не будет выходить из головы, но при этом игроки решили сохранить несколько строк из оригинала. Наверное, в дань уважения к авторам. Затем (внимание!) договариваемся с главным тренером и тренером по физподготовке об отмене занятия в зале для участников съёмок, далее выкатываем клубный микроавтобус на лёд, а после выдаём этот шедевр. Может, и не шедевр, но смешной клип», — указано на официальном сайте клуба.
Посмотреть видео можно на официальном канале клуба на YouTube.