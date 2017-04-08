Кожевников: Дацюк – внушительная потеря для СКА, а Войнов не суперподмога

Двукратный олимпийский чемпионвысказал предположения относительно того, как будет проходить финальная серия Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и СКА из Санкт-Петербурга.«Естественно, противостояние троек Коваржа и Шипачёва будет. Оба звена очень результативно играют в чемпионате, они очень сыгранны. Помимо большинства многое будет решать игра в равных составах. И у СКА здесь есть преимущество. В серии с «Локомотивом» мы видели, что там есть игроки, которые могут решать исход матча. Многое будет зависеть от того, сколько внимания будет уделено этим хоккеистам. Звеньям Шипачёва и Коваржа будет уделено повышенное внимание.Я всегда считал и считаю, что фактор своего поля не так важен. Переезд – это такая вещь, которая переносится по-разному. Но за счёт самоотдачи и желания победить он не так влияет. Когда вы выходите на лёд, вы не слышите трибуны. Это уже потом игроки говорят, что их трибуны поддержали. А когда вы играете, вы весь в игре. Между вами и трибунами штора, все настроены на игру.Думаю, что это будет лучшее противостояние за последнее время, кроме игр ЦСКА и СКА. Нам предстоят очень интересные матчи с очень интересной борьбой. Я думаю, что обе команды будут играть от обороны. Правда, у СКА это не получается, они настроены на атаку, а у «Магнитки» есть три звена, которые могут сыграть в защитной манере.Я не считаю, что Войнов – суперподмога, но Дацюк – это потеря для СКА очень внушительная. Но они же играли без них и показывали внушительный хоккей. Когда команда претендует на чемпионство, потеря одного игрока, каким бы он ни был, глобальной роли не играет», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.