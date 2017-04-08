Липанов: юниорская сборная хочет выиграть золото ЧМ, есть предчувствие

Нападающий сборной России U18поделился эмоциями после победы в выставочном матче с Латвией (2:1).«Начали игру суетливо, ноги были тяжёлыми. Создали много моментов, но реализации не хватило. Продолжим работать над этим.Наше звено с Чеховичем и Свечниковым? Конечно, нужно время, чтобы вспомнить связи, почувствовать игру. Мне кажется, к третьему периоду стало получаться лучше. Мой гол? Да как обычно — Андрей Свечников всё сделал для меня! Оставалось только клюшку подставить и попасть в пустые ворота.То, что доверили быть капитаном сегодня, — большая честь и большая ответственность для меня. Это многое значит — в команде собраны лучшие игроки России по нашему году.Нам нужно сплотиться, стать единым целым — все парни здесь хотят золото юниорского чемпионата мира. Все готовы, есть предчувствие, что это наш турнир. Мы должны биться за сборную и друг за друга — тогда всё получится», — цитирует Липанова официальный сайт ФХР.