Буре: сделал бы в НХЛ так: чем дальше игрок прошёл в плей-офф — больше зарплата

Легендарный нападающийоб особенностях выплаты зарплаты в лиге.«НХЛ так интересно устроена, что всю зарплату, указанную в контракте, ребята получают в течение регулярного чемпионата. Игрокам, чьи команды попали в розыгрыш Кубка Стэнли, время, отработанное в плей-офф, не компенсируется.Если вдуматься, это практически невозможная для обычной жизни ситуация. Представляете, как отреагировал бы инженер или рабочий на заводе, которому вместо отпуска предложили бы месяц-другой поработать бесплатно? Мне и самому эта схема никогда не была до конца понятна. Лично я сделал бы по-другому: распределил зарплату на весь сезон до конца финала, и чем дальше ты прошёл в плей-офф, тем больше получил денег. Ведь это справедливо: чем лучше ты потрудился, тем больше заработал.Но знаете, даже при нынешней неоптимальной, на мой взгляд, схеме – если ты профессионал, то, когда контракт подписан, ты перестаешь каждый день думать о своей зарплате, а думаешь только об игре. И, конечно, хочешь показать всё, что умеешь, и помочь команде достичь результата», — цитирует Буре официальный сайт лиги.