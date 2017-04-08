Герсонский: в опыте тройки Коваржа можно найти как плюсы, так и минусы

Заслуженный тренер Россиив преддверии финала Кубка Гагарина «Магнитка» — СКА сравнил ведущие тройки обеих команд.«В обеих тройках великолепное взаимодействие, у них очень много наигранных вариантов атак. Они также могут создавать моменты на ровном месте, находить бреши в обороне соперника. В большинстве у них также много вариантов для решения самой главной задачи – забить гол. Кто из них более вариативный… Сложно сказать, обе тройки имеют большой арсенал. И те, и другие часто отдают скрытые передачи, передачи на замахе, умеют сыграть тонко. Главное – партнёры понимают друг друга.Звено Коваржа опытнее, но оно и постарше. Команды подойдут к первой игре в примерно одинаковом функциональном состоянии, но в ходе серии, которая будет проходить на максимальных скоростях, усталость будет появляться. Особенно, если темп будут задавать более молодые игроки. И тройке Коваржа в этом плане может быть сложнее на определённом этапе, вряд ли это проявится сразу. Магнитогорцы могут это нивелировать за счёт мастерства и быстрого понимания игры. Поэтому в опыте есть и плюсы, и минусы», — цитирует Герсонского официальный сайт КХЛ.