Светлов: Пайгин и Соботка — серьёзные потери для КХЛ

Олимпийский чемпион, известный российский тренерподелился мнением об отъезде Зията Пайгина и Владимира Соботки в НХЛ.«Соботка и Пайгин — потери для КХЛ, и весьма существенные. Если говорить о Пайгине, то ровно год назад после качественного сезона в ХК „Сочи“ он считался едва ли не самым перспективным молодым защитником в России. Причём Пайгин убедительно дебютировал и в сборной на этапе Евротура, обнадёжив, что впервые за несколько лет мы можем получить классического для отечественной школы атакующего защитника. Прошлым летом Пайгин вернулся из Сочи в родной „Ак Барс“, но, к сожалению, этот сезон у молодого игрока просто выпал. Почему? Ответ на этот вопрос знают только в Казани. Но очень обидно, что защитник променял „Ак Барс“ даже не на НХЛ, а на АХЛ — фарм-клуб „Эдмонтона“.Что касается чеха, то здесь мы теряем одного из лучших легионеров во всей КХЛ. „Авангард“ сделал большое дело, когда прошлым летом за легионера зацепился, смог его отвоевать у „Сент-Луиса“, и на некоторых отрезках чемпионата Соботка вёл Омск за собой. Но в целом этот сезон КХЛ не оказался сильнейшим в карьере центрфорварда», — цитирует Светлова Russia-Hockey.