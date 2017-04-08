Стали известны составы «Магнитки» и СКА на первый матч финала Кубка Гагарина

Главные тренеры магнитогорского «Металлурга» и петербургского СКА определились с составами на первый матч финала Кубка Гагарина.
«Металлург» Мг
Кошечкин (Самсонов);
Бирюков – Антипин, Мозякин – Коварж – Зарипов;
Ли – Береглазов, Осала – Сантала – Сёмин;
Хабаров – Терещенко, Косов – Филиппи – Тимкин;
Дронов, Платонов – Дм. Казионов – Калетник, Железков.
СКА
Шестёркин (Коскинен);
Яковлев – Белов, Ковальчук – Коскиранта – Кетов;
Хафизуллин – Херсли, Гусев – Шипачёв – Дадонов;
Зуб – Зубарев, Широков – Прохоркин – Плотников;
Рыков – Рукавишников, Дергачёв – Каблуков – Барабанов.
Первый матч финала Кубка Гагарина «Металлург» — СКА начнётся в 15.00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.
Финал Кубка Гагарина уже близок. Собери свою команду из финалистов!