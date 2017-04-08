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Ерёменко: по ходу плей-офф притупляется чувство, что ты куда-то вышел

8 апреля 2017, суббота. 15:04. Хоккей
Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, вратарь московского «Динамо» Александр Ерёменко рассказал об эмоциях от побед в финалах КГ.

«Честно сказать, по ходу плей-офф уже несколько притупляется то чувство, что ты куда-то там вышел. И в финал – в том числе. Есть цель, и думаешь ты только о ней, ни о чём больше. Есть следующий матч, который нужно выиграть. И первая игра финала – рядовая игра плей-офф. Тем не менее, чтобы дойти до этой стадии, надо всё поставить на кон. Так было и в 2013 году, очень много было вложено сил, но все понимали: надо ещё и ещё доставать их из себя. Доставать по максимуму.

Конечно, осознание победы приходит не сразу. После сирены – всё просто: выиграл и выиграл. Потом приходит понимание, сколько человек за тебя болели, ждали этой победы. Ради этого стоит жить и выигрывать. Ради тех людей, которые переживают за тебя. И трудно сказать, кому из нынешних финалистов отдам предпочтение. Буду просто смотреть игры, наслаждаться хоккеем», — цитирует Ерёменко официальный сайт КХЛ.
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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