Бэбкок: «Торонто» в хорошей ситуации перед 81-м матчем

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс»поделился мнением о шансах своей команды на попадание в плей-офф. Канадскому клубу необходимо выиграть хотя бы один из оставшихся двух матче в чемпионате. Противостоять в этих матчах будут «Коламбус Блю Джекетс» и «Питтсбург Пингвинз».«Мы весь год упорно работали ради того, чтобы у нас были такие шансы. Мы в хорошей ситуации перед 81-м матчем. Давайте сыграем так, как мы умеем», — приводит слова Бэбкока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.