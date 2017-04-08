Райлли: все команды оказываются под давлением, если хотят попасть в плей-офф

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс»рассказал, что возможность попадания в плей-офф серьёзно давит на игроков психологически.«Мы были слишком закрепощены на матче в четверг, понимая, что стоит на кону. Нам надо справиться с этим, расслабиться и думать только о том, что можем сделать.Все команды оказываются под давлением, если хотят попасть в плей-офф. Мы должны хорошо поработать, продемонстрировать наш лучший хоккей в двух оставшихся матчах. Если бы нам сказали в октябре, что для того, чтобы попасть в плей-офф, нам надо будет выиграть один или два матча, мы были бы рады», — цитирует Райлли официальный сайт лиги.