И. Воробьёв: если некоторые вещи не изменятся, то у «Металлурга» мало шансов

Главный тренер магнитогорского «Металлурга»прокомментировал поражение своей команды в первом матче финала Кубка Гагарина со СКА (4:5). Счёт в серии — 1-0 в пользу «армейцев».«С победой СКА, несколько в шоке, если некоторые вещи не изменятся, то у нас мало шансов в этой серии. Какие вещи? Додумайтесь сами. Смотрел в ложу? Искал жену, не нашёл», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.