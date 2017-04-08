Тимкин: не знаю, насколько будет результативной серия, я же не пророк

Нападающий магнитогорского «Металлурга»рассказал о своих впечатлениях от первого матча финальной серии Кубка Гагарина со СКА, в котором его команда уступила со счётом 4:5.«Конечно, СКА — сильная команда в нападении. Мы немножко не дотерпели, не выстояли, где-то совершили ошибки. Всё нормально, движемся дальше, ничего глобально страшного не произошло. Это всего лишь одна игра. Чем объясню два удаления до конца игры? Страстью, наверно. Хотели выиграть. То, что удалось завершить матч забитым голом, важно для команды и для болельщиков.Будет ли вся серия такой результативной? Откуда я знаю? Я же не пророк. Судя по первой игре — да. У нас каждый играет большую роль в команде. Потеря Осалы была существенной. Мой гол получился спонтанным», — передаёт слова Тимкина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.