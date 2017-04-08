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175 лет назад
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Леонид Вайсфельд в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции
8 апреля 2017, суббота. 18:15.
Хоккей
8 апреля
гостем редакции
«Чемпионата» стал генеральный менеджер «Салавата Юлаева»
Леонид Вайсфельд
.
Предлагаем вашему вниманию фотографии из офиса редакции «Чемпионата», подготовленные специальным фотокорреспондентом Дмитрием Голубовичем.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ХК Салават Юлаев
Леонид Вайсфельд
Фото
Новости. Хоккей
8 апреля 2017, суббота
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