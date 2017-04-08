Прохоркин: удаление Ковальчука было зеркальным по отношению к моменту с Осалой

Нападающий СКАподелился впечатлениями от первого матча финальной серии Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом», в котором его команда победила со счётом 5:4.«Когда меня ударили в голову, весь удар пришёлся в нос. Большая затуманенность была, но отсиделся и всё стало нормально. Эпизод с моим голом? Его ведь не показывали на табло. Вроде всё чисто было, шайба в воротах. Думаю, что удаление Ковальчука было зеркальным по отношению к удалению Осалы. Если б Осале дали два плюс десять, то и Илью наказали бы так же. Момент был такой же, судьи решили удалить до конца. Сегодня много удалений было, из-за этого голы и посыпались. Первая тройка «Металлурга» интересно играет, в хороший хоккей. С ними интересно играть.Сложнее ли играть с «Магниткой», чем с «Локомотивом»? Две разные команды, два разных стиля. Не стоит говорить, с кем сложнее или легче. Помимо первого звена, в «Металлурге» есть другие хорошие ребята, просто они чуть по-другому играют. Все привыкли, что в регулярном чемпионате они остаются в тени, а в плей-офф они тащат на себе команду. Перерыв на первом периоде не сказался. До этого мы сыграли товарищеский матч в Питере, так что всё нормально», — передаёт слова Прохоркина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.