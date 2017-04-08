Херсли: никогда до этого не удавалось забивать, разрывая сетку

Защитник СКАпрокомментировал победу своей команды над магнитогорским «Металлургом» (5:4) в первом матче финала Кубка Гагарина. Счёт в серии — 1-0 в пользу «армейцев».«Не думаю, что мне когда-либо удавалось так разрывать сетку. Если честно, был удивлён, когда забил. Сначала не понял, как шайба влетела в ворота, а потом увидел, что Гусев поехал праздновать гол. Нам стоит против Мозякина играть так же, как и против остальных сильных игроков.На самом деле не давит то, что я сильно провожу плей-офф. В прошлом году я тоже имел много игрового времени в плей-офф. У СКА не только нападение хорошее, но и вратари сильные, и защита», — передаёт слова Херсли корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.