Дадонов: нам не хватало Ковальчука, некоторые играли в двух звеньях

Нападающий СКАрассказал, как в первом матче финальной серии Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (5:4) команда играла после удаления капитана —«Мы закончили победой. Счёт в серии — 1-0, готовимся к следующей игре. Наверное, два гола в третьем периоде стали ключевым моментом в игре. Получается ли у Херсли рвать сетки бросками на тренировках? Я такого не видел. Тяжело было сегодня. У нас есть установка, стараемся её выполнить. После удаления Ковальчука нам не хватало нападающего, некоторым приходилось в двух звеньях выходить. Это хоккей, так случилось, надо с этим как-то справляться. Можно ли быстро завершить серию без Дацюка и Войнова? Не думаем об этом, готовимся к следующим матчам», — передаёт слова Дадонова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.