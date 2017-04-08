Нападающий «Далласа» Гурьянов должен дебютировать в НХЛ в матче с «Колорадо»

Нападающий «Даллас Старз»должен дебютировать в НХЛ в матче с «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщает официальный «твиттер» техасской команды.Матч с «Колорадо» станет для «Далласа» заключительным в регулярном чемпионате. Команда потеряла шансы на выход в плей-офф, набрав 77 очков в 81 игре.19-летний Гурьянов в этом сезоне выступал в АХЛ за «Техас». Он принял участие в 54 матчах, в которых набрал 25 (10+15) очков, что является лучшим показателем в команде среди новичков. Россиянин был выбран «Далласом» на драфте 2015 года под общим 12-м номером.