Браун: «Торонто» контролирует свою судьбу. Приятно, что мы сами этого добились

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс»рассказал о настрое команде перед решающими матчами регулярного чемпионата. После 80 игр «Торонто» занимает последнее вакантное место в восьмёрке, ближайший преследователь — «Тампа- Бэй Лайтнинг» — провёл на один матч больше и отстаёт на одно очко.«У нас было хорошее собрание. Очень важно выйти на матч с правильным настроем, действовать уверенно. Мы хорошо себя чувствуем, контролируем ситуацию, свою судьбу. Мы сами этого добились, и это приятно», — приводит слова Брауна официальный сайт НХЛ.