Малков: Ахметов освобождён со сбора юниорской команды, Жуков сыграет с Канадой

Тренер вратарей сборной России U18рассказал об изменениях в составе команды перед стартом юниорского чемпионата мира. 9 апреля россиянам предстоит провести выставочный матч со сборной Канады.«Максим Жуков прибыл в Братиславу вчера в ходе нашей игры с Латвией, сегодня он вышел на тренировку. Принято решение освободить Арсения Ахметова со сбора. Арсений воспринял решение тренерского штаба как профессионал, очень взрослое отношение к ситуации. Он перспективный парень, у меня нет сомнений в том, что в дальнейшем он не пропадёт. Спасибо ему за работу и помощь сборной.О функциональном состоянии Жукова говорить пока рано — акклиматизация, я думаю, ещё идёт. Завтра проведём разведку боем — дадим ему сыграть с канадцами. Целый матч или половину, пока не могу сказать, примем решение исходя из того, как будет развиваться матч. Статус наших вратарей на самом юниорском чемпионате? Мысли есть, но озвучивать их пока рано. Завтра будет непростой матч, это ясно. Канада есть Канада, к тому же переезжаем с маленькой коробки на европейскую», — цитирует Малкова пресс-служба ФХР.