Жуков: тренировка со сборной U18 прошла здорово, хотя сначала было тяжело

Вратарь сборной России U18поделился впечатлениями от прошедшего сезона, а также отметил, что готов к выставочному матчу с Канадой, который состоится 9 апреля.«Чувствую себя хорошо. Тренировка прошла здорово, хотя сначала было немного тяжело, нужно было привыкнуть. Акклиматизация? Мне кажется, что я уже перестроился. Что касается переключения с игры за клуб на сборную, то завтра всё увидим. Тренеры предупредили, что я играю, но не говорили, какую половину матча. Если скажут сыграть целиком — я готов.Североамериканский стиль мне очень нравится: коробка маленькая, бросков больше, игра идёт быстрее. От сезона за океаном остались хорошие впечатления, играл нормально. Не скажу, что научился чему-то новому, скорее развивал то, что уже умею. Я попал в хорошую семью, мне во всём помогают, привыкать к еде не пришлось — готовят очень хорошо. У нас дружная команда, все парни из разных городов, много времени проводим вместе. На игры приходит очень много болельщиков, всегда поддержка отличная. Проблем с языком я не испытывал, потому что учил английский с репетитором до отъезда, но за этот сезон, естественно, стал говорить значительно лучше», — цитирует Жукова пресс-служба ФХР.