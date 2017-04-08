Буцаев: России надо было выпустить пар, а Словакия — традиционно цепкий соперник

Нападающий сборной России на суперфинале Лиги Легендпрокомментировал победу над Словакией в полуфинале турнира (5:1).«Игра со Словакией получилась непростой. Мы даже проигрывали 0:1, но затем собрались и победили. Нужно было выпустить пар, продемонстрировать взаимодействие, индивидуальное и командное мастерство. Проявили свои лучшие качества и в итоге переломили ход встречи. Словакия — традиционно вязкий, неудобный, цепкий соперник. Голыми руками такую команду было не взять. Они доставили нам проблем, но мы пробились в финал и теперь будем готовиться к решающей игре», — сказал Буцаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.